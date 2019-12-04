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Медкабинеты в приморских детсадах оснастят за счет бюджета

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В Приморье медицинские кабинеты в детских садах оборудуют за счет средств краевого бюджета. Вопрос о внесении изменений в региональное законодательство о субвенциях муниципалитетам на дошкольное образование решает департамент образования и науки.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года, однако губернатор Олег Кожемяко поручил мэру Владивостока Олегу Гуменюку взять вопрос на контроль, не дожидаясь краевых средств, и уже сейчас наладить процесс за счет ресурсов города, пишет ИА PrimaMedia.

Вопрос о комплектовании медкабинетов в детских садах расходными материалами был поднят местной жительницей на приеме у секретаря регионального отделения «Единой России» Олега Кожемяко в общественной приемной партии 30 ноября. Она рассказала, что иногда вынуждена самостоятельно покупать в медкабинет расходные материалы.

Во время проверки выяснилось, что медкабинет садика №185 во Владивостоке полностью оснащен, но за счет родителей воспитанников.

В середине ноября сообщалось, что во Владивостоке сорваны сроки строительства детских садов на улицах Кипарисовой и Крыгина. Объекты покинули подрядчики, не выполнив при этом обязательств, прописанных в контрактах.

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