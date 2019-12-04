Пятиместный микроавтобус с 12 мигрантами задержали под Красноярском

В Красноярском крае в Емельяновском районе сотрудники ДПС остановили микроавтобус с 12 мигрантами. Четверо из них — дети от трех до семи лет. Людей перевозили в салоне, который рассчитан на пять пассажиров. Для этого использовались подвесные стеллажи. Люди внутри располагались в два ряда.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, водителя задержали за незаконную предпринимательскую деятельность. На него также составили несколько административных актов за внесение изменений в конструкцию автомобиля и нарушение правил перевозки людей.

У микроавтобуса оказались неисправны тормоза. Сейчас его переместили на штрафстоянку.

Во время проверки документов выяснилось, что пассажиры не нарушали миграционное законодательство. Их довезли до места назначения другим транспортом.

29 ноября президент России Владимир Путин заявил о необходимости продуманных мер по социальной адаптации мигрантов. По его словам, нужно жестко отсекать риски, связанные с распространением в России радикальных течений, экстремизма и невежества.