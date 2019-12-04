Стрелявший в прохожих житель Перми был в состоянии наркотического опьянения

Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим в Перми, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пермского края в среду, 4 декабря.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести 8 выстрелов», — приводит слова сообщения «РИА Новости».

Отмечается, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.

Ранее в среду сообщалось, что ранее судимый 50-летний житель Перми открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире на пересечении улиц Вильямса и Писарева. После этого он вышел на улицу, где выстрелил в двух человек — мужчину и женщину. От полученных ранений женщина скончалась.

Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

По факту произошедшего СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа»).

И.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров уточнил, что нападавшего ранили в ходе задержания. Позже стало известно, что его госпитализировали.