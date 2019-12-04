Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Шикотана

На Сахалине у берега острова Шикотан 4 декабря зарегистрировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Сила толков в селах Малокурильское и Крабозаводское была 3 балла.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, эпицентр землетрясения находился в 107 км от села Малокурильское. Глубина гипоцентра – около 10 км.

29 ноября сообщалось об увеличении жертв сильнейшего землетрясения в Албании. Во время подземных толчков погибли 49 человек.