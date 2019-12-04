В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает в среду, 4 декабря, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в Успенском соборе Московского Кремля проходит литургия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«4 декабря 2019 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и в день памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля», — пишет ТАСС.

Отмечено, что богослужение началось в 10:00.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который основан на преданиях о том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм. Девочка жила при храме до 12 лет, проводя в молитве почти всё свое время.

Праздник был связан с началом зимы. Именно в это время детвора начинала кататься на санях, проходили первые зимние ярмарки и торги. По православной традиции Введение во храм отмечается шесть дней.