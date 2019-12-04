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Полицейские застрелили съевшего человека медведя в Приангарье

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В Иркутской области в поселке Витимский полицейские застрелили медведя-шатуна, который съел 66-летнего местного жителя. Они применили огнестрельное оружие, когда хищник вернулся на место происшествия, во двор дома, где напал на пенсионера.

Для поиска медведя организовали круглосуточное дежурство сотрудников полиции и охотников-промысловиков. 3 декабря в 500 м от поселка удалось найти так называемую лежку животного. Однако, услышав человеческие голоса, он ушел.

Тогда полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего пенсионера и установили там приманку. Рано утром 4 декабря медведя вновь обнаружили на веранде жилища, пишет ИА IrlkutskMedia.

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