Полицейские застрелили съевшего человека медведя в Приангарье

В Иркутской области в поселке Витимский полицейские застрелили медведя-шатуна, который съел 66-летнего местного жителя. Они применили огнестрельное оружие, когда хищник вернулся на место происшествия, во двор дома, где напал на пенсионера.

Для поиска медведя организовали круглосуточное дежурство сотрудников полиции и охотников-промысловиков. 3 декабря в 500 м от поселка удалось найти так называемую лежку животного. Однако, услышав человеческие голоса, он ушел.

Тогда полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего пенсионера и установили там приманку. Рано утром 4 декабря медведя вновь обнаружили на веранде жилища, пишет ИА IrlkutskMedia.