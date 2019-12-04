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Иракские католики откажутся от празднования Рождества в память о жертвах протестов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Халдейская католическая церковь Ирака не будет праздновать Рождество в знак уважения к памяти погибших во время акций протеста в стране и солидарности с их близкими. Об этом заявил глава церкви, кардинал-патриарх Луис Рафаэль I Сако.

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Ни в церквях, ни на улицах не будут устанавливать рождественские елки. Торжества и приемы в патриархате отменяются, передает ТАСС.

3 декабря в ООН заявили, что число погибших за два месяца протестов в Ираке превышает 400 человек. Более 19 тыс. человек пострадали.

Халдейская католическая церковь — одна из крупнейших восточнокатолических церквей. Ведет богослужения на сирийском языке. Общая численность ее приверженцев в мире превышает 500 тыс. человек.

Жители Ирака с начала октября устраивают акции против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки властей. Мирные протесты обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В конце ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент страны прошение об отставке.

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