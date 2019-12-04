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Циклон вторые сутки бушует на Сахалине

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На территорию Сахалинской области продолжает оказывать влияние циклон. Из-за плохих погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта, за исключением коммунальной техники, на участках дорог Стародубское–Макаров, Томари–Ильинский, Арсентьевка–Ильинский и Тымовское–Оха.

На них установили мобильные пункты обогрева. При необходимости сотрудники ГИБДД сопровождают водителей и пассажиров в пункты временного размещения.

Дороги расчищают 155 единиц техники и более 240 человек, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

Из-за циклона электроэнергия отключена в селе Восточном Макаровского района. В Макаровском, Углегорском и Томаринском районах отменили занятия в школах. Аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога пока работают в обычном режиме. Паромную переправу Ванино–Холмск закрыли до улучшения метеоусловий.

Между тем в среду, 4 декабря, на территории 10 районов Сахалина прогнозируются очень сильный ветер до 35 м/с при порывах, сильная метель, видимость не превысит 500 м.

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