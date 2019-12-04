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Поиски пропавшего без вести метеоролога на Колыме пока безрезультатны

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В Магаданской области 4 декабря продолжат поиски пропавшего без вести сотрудника метеорологической станции. Проведение спасательной операции зависит от погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по области.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на Колымское управление гидрометеослужбы, синоптик покинул территорию метеостанции 1 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиски с вертолета результатов не принесли. Возможные следы замели сильный ветер и снег. Из-за погоды вертолет опустить ниже не удалось.

Коллеги пропавшего не исключают, что он отправился пешком с мыса Алевина в Магадан. Возможно, он планировал добраться до маяка на мысе Таран, который расположен в 35 км от мыса Алевина, а уже оттуда попасть в Магадан, до которого около 80 км по прямой.

Накануне, 3 декабря, спасатели, полицейские и сотрудники метеослужбы совершили облет на вертолете полуострова Кони, расположенного между мысом Олевина и мысом Таран.

Работник маяка рассказал, что вместе с метеорологом ушли две собаки, но одна из них вскоре вернулась назад. На маяке ждали, что мужчина с собакой также вскоре вернутся, поэтому не сразу обратились за помощью. Сейчас на побережье начинается циклон.

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