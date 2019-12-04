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Пограничники изъяли 12 тыс. пачек нелегальных табачных изделий

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Фото: TASS/Christian Bruna
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Пограничники изъяли 12 тыс. пачек импортной табачной продукции без акцизных марок, которые пытались ввезти в Россию из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области.

Контрабанда обнаружена в машине, ехавшей из Нур-Султана через пункт пропуска «Бугристое». Табак был спрятан в грузе почтовых отправлений. Накладных и других документов на продукцию не было, передает «РИА Новости».

Изъятая продукция передана сотрудникам таможни для проверки и принятия процессуального решения.

В конце ноября ФСБ пресекла контрабанду пороха в Россию. Организаторов нелегального бизнеса задержали в трех городах — Красноярске, Москве и Новосибирске. Также были вскрыты три подпольные оружейные мастерские.

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