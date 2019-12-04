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Ветеринары Москвы приняли больше 50 тыс. записанных через госпорталы животных

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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За год московские ветеринарные клиники приняли более 50 тыс. животных, записанных к врачам через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы».

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Через портал произведено более 51 тыс. записей, через приложение свыше 2,3 тыс., передает агентство городских новостей «Москва».

Среди собак, записанных на прием через эти сервисы, преобладали йоркширские терьеры, чихуа-хуа и таксы, среди кошек — шотландская вислоухая, британская короткошерстная и абиссинская.

Самыми востребованными оказались консультации специалистов и клинико-диагностические услуги. Пик обращений пришелся на сезон летних отпусков, когда животным делали прививки и оформляли документы на перевозку.

В ноябре стало известно о регистрации на портале «Госуслуги» стомиллионного пользователя. Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на экзамен в ГАИ и получения водительского удостоверения. Также в десятку популярных сервисов входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрации по месту жительства и пребывания и выдача справок о наличии или отсутствии судимости, рассказали в Минкомсвязи.

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