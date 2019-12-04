Ветеринары Москвы приняли больше 50 тыс. записанных через госпорталы животных

За год московские ветеринарные клиники приняли более 50 тыс. животных, записанных к врачам через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы».

Через портал произведено более 51 тыс. записей, через приложение свыше 2,3 тыс., передает агентство городских новостей «Москва».

Среди собак, записанных на прием через эти сервисы, преобладали йоркширские терьеры, чихуа-хуа и таксы, среди кошек — шотландская вислоухая, британская короткошерстная и абиссинская.

Самыми востребованными оказались консультации специалистов и клинико-диагностические услуги. Пик обращений пришелся на сезон летних отпусков, когда животным делали прививки и оформляли документы на перевозку.

В ноябре стало известно о регистрации на портале «Госуслуги» стомиллионного пользователя. Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на экзамен в ГАИ и получения водительского удостоверения. Также в десятку популярных сервисов входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрации по месту жительства и пребывания и выдача справок о наличии или отсутствии судимости, рассказали в Минкомсвязи.