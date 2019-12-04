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Автобусы в ЕАО внепланово проверят

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На территории ЕАО началось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Указание провести внеплановую проверку всех пассажирских автобусов дал контролирующим органам глава региона Александр Левинталь.

Как уточняет ИА EAOMedia, во время мероприятия будут проинспектированы автобусы, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа по муниципальным, межмуниципальным и региональным маршрутам и работают по заказу.

Кроме того, профилактическую работу проведут с руководителями транспортных предприятий по вопросам обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

По словам губернатора, это связано с трагедией в Забайкальском крае, где в результате крушения автобуса с моста погибли 19 человек.

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