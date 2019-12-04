Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.

Судно находится у причала «Нептун» в Ботсьорде. В сообщении правоохранительных органов отмечается, что на месте происшествия находятся пожарные и медики. По предварительным данным, пожар начался в камбузе.

При этом название судна не уточняется, информации о пострадавших нет.

2 декабря стало известно о возгорании на корабле VAFA-2, принадлежащем иранской компании. Инцидент произошел в астраханском южном порту.