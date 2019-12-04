В московском зоопарке появились редчайшие львиные тамарины

В Московском зоопарке появились очень редкие обезьяны — золотистые львиные тамарины. Они прибыли из зоопарка Мюнстера (Германия), отбыли карантин и поселились в «Доме приматов».

В Москву приехали две самки. В дальнейшем зоопарк надеется получить самца и попытаться их размножать, сообщила пресс-служба зоопарка в среду, 4 декабря.

Золотистые тамарины входят в число видов, находящихся под угрозой уничтожения. В дикой природе, по подсчетам специалистов, осталось не более тысячи особей. Тамаринам угрожают сокращение кормовой базы и браконьеры.

Длина тела взрослого золотистого тамарина — не более 20 см, при этом хвост может достигать 35 см. Их главная особенность — длинная золотистая шерсть на голове, образующая гриву, похожую на львиную. Эти обезьяны живут преимущественно на деревьях и редко спускаются на землю. В зоопарке рассказали, что желающим посмотреть на тамаринов в период наибольшей активности лучше всего приходить утром — во второй половине дня они часто прячутся в ветвях под потолком вольера и дремлют.

В конце ноября в зоопарке рассказали о рождении двух детенышей альпаки. Они появились на свет с разницей в месяц. У них разные матери, но один отец — десятилетний Жора.