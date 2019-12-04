Прямой эфир

В московском зоопарке появились редчайшие львиные тамарины

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском зоопарке появились очень редкие обезьяны — золотистые львиные тамарины. Они прибыли из зоопарка Мюнстера (Германия), отбыли карантин и поселились в «Доме приматов».

Зверские нравы: зачем приютам для животных рекомендации Минприроды
На тяжелые условия жалуются и сотрудники, и волонтеры

В Москву приехали две самки. В дальнейшем зоопарк надеется получить самца и попытаться их размножать, сообщила пресс-служба зоопарка в среду, 4 декабря.

Золотистые тамарины входят в число видов, находящихся под угрозой уничтожения. В дикой природе, по подсчетам специалистов, осталось не более тысячи особей. Тамаринам угрожают сокращение кормовой базы и браконьеры.

Длина тела взрослого золотистого тамарина — не более 20 см, при этом хвост может достигать 35 см. Их главная особенность — длинная золотистая шерсть на голове, образующая гриву, похожую на львиную. Эти обезьяны живут преимущественно на деревьях и редко спускаются на землю. В зоопарке рассказали, что желающим посмотреть на тамаринов в период наибольшей активности лучше всего приходить утром — во второй половине дня они часто прячутся в ветвях под потолком вольера и дремлют.

В конце ноября в зоопарке рассказали о рождении двух детенышей альпаки. Они появились на свет с разницей в месяц. У них разные матери, но один отец — десятилетний Жора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детеныш панды из зоопарка в Берлине умилил пользователей Сети
Рифовая акула проглотила сородича в зоопарке Антверпена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019