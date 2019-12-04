СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.

Ранее судимый 50-летний житель Перми в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где выстрелил в двух человек — мужчину и женщину. От полученных ранений женщина скончалась.

Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

Следствие установило, что мужчина владел охотничьим ружьем незаконно.

По факту произошедшего СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа»).

В настоящий момент подозреваемый задержан, раненые госпитализированы.

На месте преступления проводятся осмотры с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого, а также допрашиваются свидетели.

Инцидент произошел ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми.