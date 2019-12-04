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Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа в доме под Белгородом

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Фото: соцсети
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Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом на странице в Instagram утром в среду, 4 декабря, рассказал глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.

Он также отметил, что на месте продолжают работать органы следствия, и пообещал жителям и пострадавшим всестороннюю помощь. Также, по словам Чеснокова, в Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что 18 эвакуированным жильцам было предложено разместиться в круглогодичном детском лагере. Жители отказались и отправились к своим родным.

Вечером 3 декабря в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево взорвался бытовой газ, в результате здание частично обрушилось. По данным прокуратуры и медиков, один человек погиб, еще шесть пострадали.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что власти помогут всем пострадавшим.

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