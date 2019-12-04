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Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

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Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали за, против высказались девять человек.

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Теперь вопрос об импичменте переходит на рассмотрение комитета по судебным делам. Именно он должен будет составить конкретные обвинения в адрес Трампа.

Ранее, 3 декабря, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Причиной стали телефонные переговоры Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В сентябре СМИ узнали о том, что в ходе июльского разговора глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность сына Джо Байдена — Хантера, который входил в правление украинской газовой компании Burisma. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по его импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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