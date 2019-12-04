Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали за, против высказались девять человек.

Теперь вопрос об импичменте переходит на рассмотрение комитета по судебным делам. Именно он должен будет составить конкретные обвинения в адрес Трампа.

Ранее, 3 декабря, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Причиной стали телефонные переговоры Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В сентябре СМИ узнали о том, что в ходе июльского разговора глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность сына Джо Байдена — Хантера, который входил в правление украинской газовой компании Burisma. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по его импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.