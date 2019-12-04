Бывшего депутата рады задержали в Германии

Экс-депутата Верховной рады, подозреваемого на Украине по так называемому газовому делу, Александра Онищенко задержали. Об этом во вторник, 3 декабря, заявили в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«Депутата задержали в Германии», — приводит агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об экстрадиции бывшего парламентария на Украину.

Онищенко является одним из главных фигурантов так называемого газового дела. По версии следствия, при его содействии с января 2013 по январь 2016 года представители ряда предприятий, в том числе «Укргаздобычи», получали госсредства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Ущерб по этому делу оценен в $120,5 млн.

В июне Онищенко заявлял, что подал официальные запросы в соответствующие органы для возвращения на Украину.