Тайфун на Филиппинах
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали как минимум четыре человека, еще порядка 300 тыс. эвакуированы из зоны бедствия.
Жителей прибрежных и горных районов предупредили об опасности наводнений и оползней. Закрыты школы и университеты в столице Филиппин.
Это 20-й по счету тайфун, который накрыл страну в этом году.
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали как минимум четыре человека, еще порядка 300 тыс. эвакуированы из зоны бедствия.
Жителей прибрежных и горных районов предупредили об опасности наводнений и оползней. Закрыты школы и университеты в столице Филиппин.
Это 20-й по счету тайфун, который накрыл страну в этом году.