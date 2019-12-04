Тайфун на Филиппинах

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали как минимум четыре человека, еще порядка 300 тыс. эвакуированы из зоны бедствия.

Жителей прибрежных и горных районов предупредили об опасности наводнений и оползней. Закрыты школы и университеты в столице Филиппин.

Это 20-й по счету тайфун, который накрыл страну в этом году.