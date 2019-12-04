Врач объяснила пристрастие россиян к вредным продуктам

Продукты с большим содержанием жиров или сахара стимулируют опиоидную зону в головном мозге и дают возможность успокоиться и получить удовольствие. Об этом рассказала кандидат медицинских наук диетолог Маргарита Королева. Так она прокомментировала в эфире НСН результаты опроса (ВЦИОМ), согласно которому 48% россиян признали свой рацион неправильным.

Специалист отметила, что причина употребления вредной еды также кроется в незнании людьми того, что лучше купить и как приготовить. Диетолог призвала заниматься просветительской работой о полезных продуктах.

При этом Королева назвала хорошим знаком понимание россиянами того, что они допускают ошибки в питании.

Накануне ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН диетолог Ольга Григорьян дала несколько советов по правильному питанию. Так, по ее словам, следует принимать два-три белковых блюда животного и растительного происхождения в день, а также ограничить количество жиров и быстроусвояемых углеводов.

Ранее во вторник, 3 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о том, что почти половина граждан страны (48%) считают свой рацион «скорее неправильным».

По данным опроса, чаще всего неправильным свое питание считают молодые люди от 25 до 34 лет (56%). При этом о правильности своего рациона чаще говорят представители старшего поколения: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%).