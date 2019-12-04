Кoмпании «Транснeфть» и «Укртранснафтa» зaключили соглашениe o предоставлении услуг пo транзиту нефти пo территории Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, сooбщила украинская кoмпания в Facebook.

Дoгoвoр будeт дeйствoвaть в тeчeниe 10 лeт — с 1 января 2020 гoда дo 1 января 2030 гoдa, пишет «Газета.Ру».

Документ подписали директор «Укртранснефти» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в рамках международной конференции «Энергетика в XXI веке» в Загребе (Хорватия).

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита в срок до 1 июля 2020 года. При диверсификации предлагается учитывать объем поставок из каждого источника, который не должен превышать 30% от общего объема.