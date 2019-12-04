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СМИ сообщили о захвате заместителя ликвидированного главаря ИГ в Ираке

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Фото: REUTERS/Wissm al-Okili
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Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в иракском Киркуке. Об этом со ссылкой на силовые структуры Ирака сообщил во вторник, 3 декабря, телеканал Alsumaria.

Отмечается, что террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд. Он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации американского спецназа в провинции Идлиб в Сирии сообщил 27 октября президент США Дональд Трамп. В ходе операции вооруженных сил США террорист привел в действие пояс смертника, пытаясь скрыться в подземном тоннеле.

Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно главаря ИГ. 31 октября «Исламское государство» также подтвердило смерть аль-Багдади. Новым лидером группировки стал Ибрахим аль-Кураши.

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