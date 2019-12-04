СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Белгородской области

Уголовно дело было возбуждено по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека), пишет «Интерфакс».

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии.

Вечером 3 декабря в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево взорвался бытовой газ, в результате здание частично обрушилось. По данным прокуратуры и медиков, один человек погиб, еще шесть пострадали.

Губернатор Белгородской области заявил, что власти помогут всем пострадавшим. Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла.