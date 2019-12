Ученые не нашли следов массовой гибели людей от Юстиниановой чумы

Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме пришли к выводу, что глобальной пандемии Юстиниановой чумы могло не существовать. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые детально проанализировали исторические источники и установили, что начало предполагаемой эпидемии в 541–542 годах было хорошо задокументировано, однако последующие вспышки были слабо отражены.

Исследователи предполагают, что вспышка чумы действительно произошла в Константинополе, однако в данном случае нельзя говорить о глобальной эпидемии. Многие источники при этом не свидетельствуют об экономическом упадке, который бы, несомненно, сопровождал массовую эпидемию.

Чума Юстиниана стала первой из нескольких масштабных эпидемий с похожими симптомами. Она вспыхнула в Византии и в Средиземноморье в середине VI века и унесла более 100 млн человек. Другим похожим эпизодом в середине XIV века стала «черная смерть», которая уничтожила около одной трети всего населения Европы.

В прошлом году группа археологов из Швеции, Дании и Франции обнаружила старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis в одном из коллективных захоронений на территории юго-западной Швеции.