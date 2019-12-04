Прямой эфир

Ученые не нашли следов массовой гибели людей от Юстиниановой чумы

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме пришли к выводу, что глобальной пандемии Юстиниановой чумы могло не существовать. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кости дорогие: черепа из Кунсткамеры расскажут о древних болезнях
Новый российский портативный томограф поможет раскрыть тайны самой большой в стране коллекции костных артефактов

Ученые детально проанализировали исторические источники и установили, что начало предполагаемой эпидемии в 541–542 годах было хорошо задокументировано, однако последующие вспышки были слабо отражены.

Исследователи предполагают, что вспышка чумы действительно произошла в Константинополе, однако в данном случае нельзя говорить о глобальной эпидемии. Многие источники при этом не свидетельствуют об экономическом упадке, который бы, несомненно, сопровождал массовую эпидемию.

Чума Юстиниана стала первой из нескольких масштабных эпидемий с похожими симптомами. Она вспыхнула в Византии и в Средиземноморье в середине VI века и унесла более 100 млн человек. Другим похожим эпизодом в середине XIV века стала «черная смерть», которая уничтожила около одной трети всего населения Европы.

В прошлом году группа археологов из Швеции, Дании и Франции обнаружила старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis в одном из коллективных захоронений на территории юго-западной Швеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Байкальской нерпе угрожает чума
Зафиксирован четвертый за месяц случай заболевания чумой в Китае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019