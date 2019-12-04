Глава ВМФ России рассказал о предстоящей Антарктической экспедиции

Российские исследователи планируют уточнить положение Южного магнитного полюса — условной точки на поверхности планеты, в которой магнитное поле Земли направлено строго вверх. Эти работы входят в числе задач Антарктической экспедиции, рассказал «Известиям» главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

Первое судно кругосветки отправится в полугодовой рейс из Кронштадта 3 декабря. Глава ВМФ пояснил, что планируется использовать только российское оборудование для гидрографических и гидрологических исследований. Также он отметил, что выполнение запланированного объема научных исследований позволит укрепить авторитет российского флота на международной арене.

Проведение кругосветной океанографической экспедиции с декабря 2019 по июнь 2020 года было спланировано в соответствии с решением министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу. Она посвящена 200-летию открытия адмиралами Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

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