Украинцы отметят 100-летие передачи полякам Западной Украины

На Украине в 2020 году отметят 100-летие со дня подписания Варшавского договора. Об этом говорится в проекте постановления о торжествах в связи с памятными датами и юбилеями, который приняла Верховная рада.

«В этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи: <...> 100 лет со дня подписания Варшавского договора (21 апреля 1920 года)», — цитирует дополнение к документу ТАСС.

Варшавский договор — соглашение между правительствами Польши и Украинской Народной Республики (УНР, просуществовала с января 1918 года по 1920 год). С украинской стороны договор был подписан одним из лидеров украинского националистического движения Симоном Петлюрой. Согласно документу, поляки в обмен на признание независимости Украины забрали себе часть территорий, заселенных украинцами.

В мае на Украине рассекретили около 350 документов, касающихся деятельности Украинской Народной Республики (УНР), а также одного из лидеров украинского националистического движения Симона Петлюры.

Симон Петлюра — украинский националист, военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов. Был убит в Париже, где находился в эмиграции. В современной Украине считается национальным героем.