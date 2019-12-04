Под завалами жилого дома в Белгородской области найден погибший

На месте взрыва в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом обнаружили погибшего, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«Спасатели извлекли из-под завалов мужчину», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС подтвердило, что в результате хлопка бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме пострадали шесть человек.

Вечером 3 декабря в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево взорвался бытовой газ, в результате здание частично обрушилось. Проведена эвакуация жителей. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла.

Власти Белгородской области заявили, что пострадавшим жильцам разрушенного в результате взрыва бытового газа дома в поселке Яковлево будет оказана вся необходимая помощь.