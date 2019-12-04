Рада приняла закон об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная рада Украины приняла законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 2020 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пропрезидентская партия «Слуга народа» по итогам голосования.

За документ проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. Документ предусматривает предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии, что будет получена соответствующая лицензия, отмечает ТАСС.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта, который должен способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

1 ноября Зеленский заявил, что под контролем криминальных группировок находится около половины производства корпорации «Укрспирт».