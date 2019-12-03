Власти помогут пострадавшим при взрыве газа в Белгородской области

Власти Белгородской области заявили, что пострадавшим жильцам разрушенного в результате взрыва бытового газа дома в поселке Яковлево будет оказана вся необходимая помощь. Об этом на своей официальной странице в Instagram во вторник, 3 декабря, написал губернатор региона Евгений Савченко.

Глава области рассказал, что проводит заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома, а также отметил, что ситуация находится под его личным контролем, цитирует Савченко ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме. Сообщается о частичном разрушении стены. Проведена эвакуация жителей. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла. Четыре этажа дома в результате взрыва газа были разрушены, пострадали шесть человек.