Водитель в Нальчике сбил полицейского после проверки документов

Автомобилист в Нальчике наехал на сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия после проверки водительских прав. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошел на автозаправке в районе улицы Калюжного — правоохранители попросили водителя ВАЗ-2110 предъявить документы, которые оказались фальшивыми.

«В ходе дальнейшего разбирательства водитель неожиданно начал движение автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, при этом совершив наезд на инспектора ДПС и протащив его 15 м, после чего сотрудник полиции упал на землю», — рассказали в пресс-службе.

После этого водитель скрылся с места происшествия, а полицейского доставили в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правонарушителя задержали в пригороде Нальчика, им оказался 20-летний местный житель. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия и решается вопрос о привлечении водителя к административной и уголовной ответственности.

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