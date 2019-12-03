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МИД опроверг информацию о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство иностранных дел России ответило на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла о дискуссиях по возможному увеличению стран «нормандского формата». Об этом в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали ТАСС во вторник, 3 декабря.

«Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», — отметили в российском МИДе.

Ранее в этот же день Дэвид Хейл заявил во время слушаний в конгрессе Соединенных Штатов, что США ведут переговоры с Германией и Францией о возможности расширить «нормандский формат».

«Существуют дискуссии по поводу попыток расширить его (нормандский формат. — Ред.), буду держать вас в курсе», — заявил Хейл. Его слова приводит ТАСС.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что страна не принимает настолько плотного участия в переговорах по причинам, сложившимся исторически. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Великобританией о возможности увеличения числа стран участников формата.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования кризиса на Украине, запланировано провести в Париже 9 декабря. Все стороны подтвердили свое участие.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

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