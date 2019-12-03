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В результате взрыва газа были разрушены четыре этажа дома под Белгородом

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Четыре этажа дома под Белгородом были разрушены в результате взрыва бытового газа. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

«Взрывной волной разрушены все четыре этажа», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что при взрыве пострадали шесть человек. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в доме проживало 23 человека, 18 из них эвакуированы.

По данным, опубликованным на сайте управления МЧС по Белгородской области, в 20:05 в диспетчерскую поступило сообщение о хлопке бытового газа. Инцидент произошел в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме. Сообщается о частичном разрушении стены. Проведена эвакуация жителей. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла.

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