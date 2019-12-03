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Трассы Нижегородской области будут ремонтировать по новым технологиям

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Нижегородской области около 130 км дорог планируют отремонтировать по новым технологиям в рамках национального проекта «БКАД» в 2020 году. По словам губернатора региона Глеба Никитина, одним из эффективных способов является холодная регенерация — ресайклинг. Используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента.

Благодаря новым методам стоимость ремонта 1 км дороги снизилась на 17% по сравнению с 2017 годом. При этом число построенных магистралей удается увеличивать за счет применения ресурсосберегающих технологий, таких как устройство тонкослойных покрытий. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

29 октября «Известия» сообщили, что в России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из полиэтилена. Технологию разработали в Новосибирском институте органической химии, и она предполагает улучшение износоустойчивости дорожного покрытия.

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