Трассы Нижегородской области будут ремонтировать по новым технологиям

В Нижегородской области около 130 км дорог планируют отремонтировать по новым технологиям в рамках национального проекта «БКАД» в 2020 году. По словам губернатора региона Глеба Никитина, одним из эффективных способов является холодная регенерация — ресайклинг. Используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента.

Благодаря новым методам стоимость ремонта 1 км дороги снизилась на 17% по сравнению с 2017 годом. При этом число построенных магистралей удается увеличивать за счет применения ресурсосберегающих технологий, таких как устройство тонкослойных покрытий. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

29 октября «Известия» сообщили, что в России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из полиэтилена. Технологию разработали в Новосибирском институте органической химии, и она предполагает улучшение износоустойчивости дорожного покрытия.