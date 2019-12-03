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Арестованный в США россиянин Никитин не признал свою вину

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Гражданин России Олег Никитин, арестованный в США по обвинению в попытке обойти американские санкции, не признает свою вину. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

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«Дипломаты посольства находятся на связи с О.В. Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в «мошенничестве и отмывании денежных средств», — говорится в сообщении дипмиссии.

Также отмечается, что с момента ареста гражданина России местными властями посольство поддерживает постоянный контакт с его родственниками и адвокатом. На странице российской дипмиссии подчеркивается, что посольство продолжит оказывать Никитину «необходимое консульско-правовое содействие».

Ранее в этот день минюст США сообщил, что в суде Южного округа штата Джорджия (США) двум россиянам предъявили обвинение «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введенные в отношении РФ.

Речь идет об ограничительных мерах на поставки нефтегазового оборудования. По данным ведомства, Олег Никитин и Антон Черемухин якобы пытались приобрести через посредников у американской компании газовую турбину Vectra 40G за $17,3 млн. Предполагается, что оборудование предназначалось для использования на буровой платформе в Арктике.

США обвиняют фигурантов в нарушении положений международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и закона о реформе контроля над экспортом (ECRA). В случае признания виновными им грозит до 20 лет заключения и штраф в размере $1 млн.

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