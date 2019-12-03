Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Белгородской области. У двоих зафиксированы ожоги. Об этом 3 декабря сообщили «Известиям» в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме. Сообщается о частичном разрушении стены. Проведена эвакуация жителей. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники.

По данным, опубликованным на сайте управления МЧС по Белгородской области, в 20:05 в диспетчерскую поступило сообщение о хлопке бытового газа.

Ранее 3 декабря «Известиям» сообщили о хлопке бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево.