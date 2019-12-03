Музей истории Олимпийских игр появился в Сочи

Музей истории Олимпийских игр и олимпийского движения открылся на базе Российского международного олимпийского университета в Сочи. Интерактивный выставочный центр разделен на зоны, где представлена история всех зимних и летних Игр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отдельно расположена летопись Олимпиады 2014 года. Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счету (символично, что двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве). По сравнению с Играми 2010 года в Ванкувере количество соревнований в различных дисциплинах было увеличено на 12.

Посетители музея смогут в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассу, покататься на горных лыжах. Как напоминают «Кубанские новости», Краснодарский край получил 110 млн рублей из федерального бюджета на развитие наследия ЧМ-2018.