Российские банки рассказали о планах продолжить проводить операции в евро

Российские банки продолжат проводить операции в евро, несмотря на рекомендации Центробанка России чаще использовать в трансакциях рубль, у которого не такие низкие ставки, как у евро, способные привести к убыточности. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Отмечается, что зачастую финансовые компании в России не имеют альтернативы из-за сложностей с заработком на операциях в других валютах. По мнению экспертов, в настоящий момент наблюдается тенденция к снижению ставок центробанков, из-за чего у кредиторов становится всё меньше инструментов для диверсификации.

Помимо этого, на рынке всё еще крайне востребованы операции с евро. «Мы по-прежнему проводим расчеты в евро по запросам наших клиентов без каких-либо ограничений», — рассказал директор департамента международного бизнеса ТКБ Михаил Тимофеев.

Еще одной из причин сохранения популярности евро у банков эксперты назвали уже заключенные контракты с клиентами, которые не намерены пересматривать их условия. Также подчеркивается и тот факт, что кредиты в евро дешевле аналогичных операций в американских долларах.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 4 декабря.