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В жилом доме под Белгородом произошел взрыв газа

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Фото: iz.ru
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В жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа. Об этом 3 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Шаландина. В результате произошедшего обрушилась тыльная стена здания, в зоне обрушения четыре квартиры. Четырех пострадавших госпитализировали, у двоих из них ожоги, под завалами могут оставаться люди.

На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Подробности случившегося уточняются.

17 ноября стена жилого дома обрушилась в Приморье.

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