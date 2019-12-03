В жилом доме под Белгородом произошел взрыв газа

В жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа. Об этом 3 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Шаландина. В результате произошедшего обрушилась тыльная стена здания, в зоне обрушения четыре квартиры. Четырех пострадавших госпитализировали, у двоих из них ожоги, под завалами могут оставаться люди.

На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Подробности случившегося уточняются.

17 ноября стена жилого дома обрушилась в Приморье.