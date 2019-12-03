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Сквер на площади Павших Борцов благоустроят в Волгограде

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В Волгограде определили подрядчика по благоустройству сквера на площади Павших Борцов. Стоимость работ составит почти 30 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, тендер на работы без торгов отдали АО «Приволжтрансстрой». Подрядчик должен будет обустроить пешеходный фонтан, уложить покрытие и обеспечить вертикальную планировку территории, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Стоимость контракта составит 29,7 млн рублей. Завершить работы планируется до 1 сентября 2020 года.

По данным издания, первый этап благоустройства сквера завершился скандалом. Рабочие вырубили практически все деревья на территории, что вызвало волну возмущения со стороны горожан.

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