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Бывшую чиновницу в Брянске осудили на 1,5 года колонии за взятки

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В Брянске экс-заместительница главы администрации Володарского района Оксана Пунтус получила 1,5 года колонии по делу о коррупции. В 2017 и 2018 годах женщина через посредников получила взятки от двоих продавцов новогодних елок.

Сначала предприниматели передали чиновнице 45 тыс. рублей, а через год — еще 50 тыс. рублей. Денежное вознаграждение она получала за предоставление мест на елочных базарах в обход их конкурентов, пишет интернет-газета «Брянские новости». Свою вину Пунтус признала полностью. Кроме реального срока ей назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как сообщалось 29 ноября, в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбудили уголовное дело — его подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн рублей.

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