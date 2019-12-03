Прямой эфир

Эрдоган прокомментировал четырехсторонний саммит по Сирии

0
Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедший во вторник, 3 декабря, в Лондоне саммит лидеров Турции, Франции, Германии и Великобритании «прошел хорошо». Об этом сообщает телеканал NTV.

В тесноте и в обиде: почему ЕС не справляется с интеграцией мигрантов
Проблемы с ранней адаптацией беженцев могут привести к финансовым и социальным проблемам в Европе

Отмечается, что турецкий лидер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, чтобы обсудить сирийский вопрос.

По окончании встречи Эрдоган заявил, что «саммит прошел хорошо», а Меркель отметила, что, несмотря на разногласия стран, она «с оптимизмом» смотрит на саммит лидеров НАТО.

Ранее, 29 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Эрдоган планирует попросить у «евротройки», которая состоит из Великобритании, Германии и Франции, выделить Анкаре средства для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев.

20 ноября глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что использование Анкарой беженцев для оказания давления на Евросоюз недопустимо. Также глава ЕП подчеркнул, что Европарламент продолжает уделять пристальное внимание решению гуманитарного кризиса.

10 октября Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции «Источник мира», проводимой с 9 по 17 октября Турцией в Сирии, пообещав открыть дверь для беженцев в Европу, если в ЕС сочтут эти действия вторжением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал НАТО проявлять гибкость в борьбе с терроризмом
Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019