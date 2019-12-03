Эрдоган прокомментировал четырехсторонний саммит по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедший во вторник, 3 декабря, в Лондоне саммит лидеров Турции, Франции, Германии и Великобритании «прошел хорошо». Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что турецкий лидер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, чтобы обсудить сирийский вопрос.

По окончании встречи Эрдоган заявил, что «саммит прошел хорошо», а Меркель отметила, что, несмотря на разногласия стран, она «с оптимизмом» смотрит на саммит лидеров НАТО.

Ранее, 29 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Эрдоган планирует попросить у «евротройки», которая состоит из Великобритании, Германии и Франции, выделить Анкаре средства для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев.

20 ноября глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что использование Анкарой беженцев для оказания давления на Евросоюз недопустимо. Также глава ЕП подчеркнул, что Европарламент продолжает уделять пристальное внимание решению гуманитарного кризиса.

10 октября Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции «Источник мира», проводимой с 9 по 17 октября Турцией в Сирии, пообещав открыть дверь для беженцев в Европу, если в ЕС сочтут эти действия вторжением.