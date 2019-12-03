Прямой эфир

Опубликованы выдержки из автобиографического эссе Владимира Волка

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канал «Инсайдер» на платформе «Яндекс.Дзен» опубликовал материал о творчестве Владимира Волка, художника и иконописца. Материал появился во вторник, 3 декабря.

Отмечается, что интерес Владимира Волка к творчеству появился в раннем возрасте. Он учился на художественно-графическом факультете и позже работал в графике, живописи и скульптуре.

Авторами «Яндекс.Дзен»-канала Волк описывается как представитель творческого андеграунда эпохи хрущевской «оттепели». В своих работах он экспериментировал со стилями, в частности с абстракционизмом и концептуализмом. Художник писал и иконы, некоторые из них висят в храме Архистратига Михаила в деревне Тихиничи, Республика Беларусь.

Помимо этого, Владимир Волк писал стихи и издавал сборники собственных сочинений. В материале приводятся выдержки из автобиографического эссе художника. В нем он рассказывает об успехах его дочери Ирины Волк (официального представителя МВД России. — Ред.) — в частности, о получении кандидатской степени в области юриспруденции и написании научных работ и монографий.

В 2016 году прошла ретроспектива творчества Владимира Волка, скончавшегося осенью 2015 года. На ней Ирина Волк представила книгу об отце «Я искусством болен...». В нее вошли его проза и стихотворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо
Умер создатель «Петербургских котов» Владимир Румянцев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019