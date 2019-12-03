Опубликованы выдержки из автобиографического эссе Владимира Волка

Канал «Инсайдер» на платформе «Яндекс.Дзен» опубликовал материал о творчестве Владимира Волка, художника и иконописца. Материал появился во вторник, 3 декабря.

Отмечается, что интерес Владимира Волка к творчеству появился в раннем возрасте. Он учился на художественно-графическом факультете и позже работал в графике, живописи и скульптуре.

Авторами «Яндекс.Дзен»-канала Волк описывается как представитель творческого андеграунда эпохи хрущевской «оттепели». В своих работах он экспериментировал со стилями, в частности с абстракционизмом и концептуализмом. Художник писал и иконы, некоторые из них висят в храме Архистратига Михаила в деревне Тихиничи, Республика Беларусь.

Помимо этого, Владимир Волк писал стихи и издавал сборники собственных сочинений. В материале приводятся выдержки из автобиографического эссе художника. В нем он рассказывает об успехах его дочери Ирины Волк (официального представителя МВД России. — Ред.) — в частности, о получении кандидатской степени в области юриспруденции и написании научных работ и монографий.

В 2016 году прошла ретроспектива творчества Владимира Волка, скончавшегося осенью 2015 года. На ней Ирина Волк представила книгу об отце «Я искусством болен...». В нее вошли его проза и стихотворения.