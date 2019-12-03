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Суд оштрафовал жителя Псковской области за попытку узнать гостайну у пограничников

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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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Псковский областной суд оштрафовал местного жителя на 250 тыс. рублей за попытку получения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом 3 декабря сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Мужчина пытался выяснить у сотрудника пограничного управления данные о системе охраны госграницы на пыталовском направлении и расстановке пограничных нарядов. Местного жителя задержали 28 июня нынешнего года, когда он пытался за вознаграждение склонить сотрудника ФСБ к разглашению секретных сведений.

Уточняется, что, используя эти сведения, он планировал организовать канал незаконной миграции иностранцев и контрабанды табачных изделий в страны Евросоюза.

Ранее, 27 ноября, стало известно о том, что ФСБ пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа.

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