Авиарейсы задержаны в Хабаровском крае из-за циклона

Три авиарейса задерживаются в Хабаровске из-за снежного циклона, захватившего северные районы региона. Как сообщили в аэропорту краевого центра, самолеты не принимают Николаевск-на-Амуре, Чумикан и Чегдомын.

Аэропорт Хабаровск открыт для отправки и приема воздушных судов, очистка взлетно-посадочной полосы и перрона производится постоянно, работа производится в штатном режиме, передает ИА «Хабаровский край сегодня».

Утром в воскресенье, 1 декабря, в аэропортах Москвы было задержано и отменено более 20 рейсов. Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.