В Нижегородской области задержали мужчину за покушение на главу сельсовета

В Нижегородской области задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство главы администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева. Об этом 3 декабря сообщается на сайте регионального управления СК России.

По версии следствия, 3 декабря мужчина в нетрезвом состоянии пришел в кабинет Дорофеева, приставил пистолет к его голове и пригрозил убить. Дорофеев оказал сопротивление и отобрал оружие. Правонарушителя задержали у здания муниципального учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК», — говорится в сообщении.

Ранее 3 декабря сообщалось о том, что предприниматель Вадим Терехов выстрелил из ружья в Дорофеева. Таким образом бизнесмен хотел решить земельный спор. В ходе ссоры Дорофеев получил легкое ранение и отказался от госпитализации.