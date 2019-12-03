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Астраханские футболисты прервали матч ради спасения утопающей

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Футболисты в Астраханской области прервали матч, чтобы спасти женщину, которая упала с моста. Об этом 3 декабря сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел 1 декабря в селе Икряное Астраханской области на финальной встрече за первенство. На 75-й минуте игры игроки услышали крики стоявшей на мосту девушки, после чего заметили в реке пожилую женщину. Тогда футболисты перелезли через ограждение стадиона и бросились на помощь утопающей.

Футболисты команды «Икрянский район» Роман Исаев и Петр Хачуров первыми прыгнули в ледяную воду. Вскоре к ним присоединился игрок соперников «Трансгаз – ДЮСШ№1» Фарид Шахбаров.

Все вместе футболисты вытащили пострадавшую на берег, женщина уже находилась без сознания, но пенсионерку удалось реанимировать, после чего на «скорой» ее отвезли в больницу. В настоящее время ее состояние врачи оценивают как стабильное.

После случившегося матч продолжился и завершился со счетом 4:1 в пользу команды «Трансгаз – ДЮСШ№1», которая стала чемпионом Астраханской области, уточняет телеканал «Звезда».

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