Бывшая жена Глушакова рассказала о доходах футболиста в «Ахмате»

Дарья Глушакова назвала сумму ежемесячного дохода своего бывшего мужа полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. По ее словам, экс-капитан «Спартака» имел выгодные предложения с зарплатой 5–6 млн рублей, но предпочел более скромный вариант.

«Денис передо мной никаких обязательств не имеет. Они есть только перед нашими детьми. И то он выполняет их так, как определил сам. По решению суда алименты должны составлять 33% от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тыс. рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в «Ахмате» 900 тыс. рублей в месяц, то есть 10 млн рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5–6 млн рублей ежемесячно, для нас загадка», — сказала Глушакова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также женщина заметила, что все алименты, которые она получала во время игры бывшего мужа в «Спартаке», предназначены исключительно для детей и тратятся на их содержание, образование, развитие и быт. По ее словам, половина того, что будет принадлежать ей после развода, тоже будет передано детям. «Мне ничего от Дениса не нужно», — подчеркнула она.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в июне 2009 года в родном городе Миллерово Ростовской области, в сентябре 2011-го у пары родилась дочь Валерия, а в декабре 2016-го — Александра. В сентябре 2018-го стало известно о намерении супругов развестись, они обвиняли друг друга в изменах. Пара оформила развод 5 февраля. Скандал вокруг капитана «Спартака» длился до его ухода из московского клуба летом 2019 года.

Ранее стало известно, какое имущество и выплаты после развода полагаются экс-супруге полузащитника. Глушаков также обязался выполнить постановление Мосгорсуда об изменении суммы алиментов в пользу бывшей жены: выплаты увеличились с 10 до 42 млн рублей.