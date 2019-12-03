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Трамп заявил о неплохих отношениях США с Россией

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Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Соединенные Штаты ладят с Россией, но НАТО стоит быть готовым к отражению угрозы не только со стороны РФ. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил президент США Дональд Трамп.

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«Я думаю, что мы ладим с Россией», — сказал глава Белого дома по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отметил республиканец, к отражению атаки Североатлантический альянс должен быть готов вне зависимости от нападающей стороны, пишет «РИА Новости».

По словам Трампа, у него и Макрона одинаковые взгляды на этот вопрос.

Ранее во вторник президент США раскритиковал слова своего французского коллеги о «смерти мозга НАТО», назвав их оскорбительными для остальных стран – членов альянса. Также американский лидер заявил, что НАТО ведет диалог с Россией и должна продолжать это делать.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран — членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.

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