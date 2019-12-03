Парламентарии оценили закон об электронных трудовых книжках

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал принятый Госдумой закон о введении в России электронных трудовых книжек своевременным и современным.

По словам сенатора, закон назревал давно. «Мы за то, чтобы на электронных носителях была возможность записать всю трудовую историю. Кто желает получить выписку в бумажном носителе — пожалуйста, это всегда можно сделать», — цитирует Рязанского RT.

Депутат Госдумы Андрей Исаев уточнил, что переход на электронные трудовые книжки является добровольным, и если граждане захотят оставить бумажный документ, то работодателям придется его вести, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении поправки в Трудовой кодекс, а также в ряд других законов.

С 1 января 2021 года работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом, сообщает телеканал «360». При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительства. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. По его оценкам, это позволит сохранить сотни миллионов рублей.