Лещенко назвал Бузову продвинутым человеком после ее оговорки

Народный артист РСФСР Лев Лещенко не обижается на певицу Ольгу Бузову, допустившую ошибку в его фамилии на музыкальной премии канала Music Box «Золотой хит – 2019». Об этом он заявил во вторник, 3 декабря, в комментарии «Газете.ру».

По словам артиста, такое может случиться с каждым, сообщает телеканал «360».

«Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же неумышленно было. Она все-таки продвинутый человек», — сказал Лещенко.

Народный артист подчеркнул, что не собирается огорчаться из-за инцидента. «Один раз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала Владимиром Винокуром, и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает», — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Лещенко также заявил журналистам, что с удовольствием бы сходил на концерт Бузовой. По словам артиста, он уважительно относится к девушке, ведь она сама завоевала себе место под солнцем.

2 декабря Бузова, выступавшая на концерте премии канала Music Box «Золотой хит» сразу после Лещенко, допустила ошибку в фамилии известного певца, назвав его Левченко, сообщается на сайте kp.ru.